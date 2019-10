Nessi Tausendschön am Samstag in der Lagerhalle CC-Editor öffnen

30 Jahre steht Kabarettistin Nessi Tausendschön nun auf der Bühne. Das feiert sie am Samstag mit Gitarrist William Mackenzie in Osnabrück. Foto: Uwe Würzburger

OSnabrück. Im Jahr des Mauerfalls trat Nessi Tausendschön mit ihrem Programm „Ich sing Dir in die Ohren Kleines“ erstmals als Solokünstlerin in Erscheinung. Am Samstag, 2. November, zieht die Kabarettistin in der Lagerhalle in Osnabrück nach 30 Jahren eine Bilanz.