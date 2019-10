Osnabrück. Für Auszubildende ist es eine schöne Bestätigung der geleisteten Arbeit: Im Schluss Osnabrück haben der AGA Unternehmensverband und das INW - Bildungswerk Nord den Preis "Azubi des Nordens" verliehen. Gleich zwei Preisträger kamen aus Niedersachsen.

40 Ausbildungsberufe gibt es allein im Handel - und aus sechs von ihnen hat der AGA Unternehmensverband zusammen mit dem INW Bildungswerk Nord erneut einen "Azubi des Nordens" ausgezeichnet. „Durch eine Ausbildung lernen viele junge Menschen das Leben von einer völlig neuen Seite kennen, sie erweitern ihren Horizont durch den Blick über den eigenen Tellerrand", sagte AGA-Präsident Hans Fabian Kruse zur Begrüßung. Die Auszubildenden würden ein Verständnis für Lebensumstände bekommen, die sie vielleicht vorher nicht gehabt hätten.

"Gerade dieses Verständnis, die Akzeptanz des anderen, ist so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den ich in den heutigen Zeiten manchmal schmerzlich vermisse.“

Auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff lobte als Festredner die Ausbildung. „Was für den Erfolg unseres Landes maßgeblich ist: Wir haben die vielleicht beste Duale Berufsausbildung der Welt – zwischen Theorie und Praxis, zwischen Schule und Betrieb.“

Wulff brach aber auch ein Lanze für Integration. An die Gewinner gerichtet sagte er „Ich wünsche Ihnen für Ihr Berufsleben viel Erfolg, auf dass Sie die Kontakte in die Welt vertiefen und dass Sie es als Geschenk betrachten, dass wir so viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in unserem Land habe." Denn aufgrund der Potenziale und der damit einhergehenden Vielsprachigkeit könnten Kundenbedürfnisse in der ganzen Welt passgenau befriedigt werden. Und auch die Themen Demokratie und Meinungsfreiheit sprach der ehemalige Bundespräsident an: "Beziehen Sie Position, lassen Sie nicht alles laufen, setzen Sie sich ein."



Dass Universität und Ausbildung sich nicht ausschließen müssen, machte Uni-Präsidentin Susanne Metzel-Riedl deutlich:

"Ich wünsche mir, dass Universität und Ausbildung nicht als Gegensatz gesehen werden. Wir sehen uns als starke Partner in der Region."

Seit mehr als 18 Jahren wird der Ausbildungspreis "Azubi des Nordens" nun schon vergeben - in diesem Jahr unter dem Motto "Ziele erreichen - Zukunft gestalten". Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Wettbewerb sind ein gutes Gesamtergebnis in der Prüfung der Industrie- und Handelskammer und eine sehr gute Benotung des praktischen und mündlichen Prüfungsteils. Eine Jury aus Ausbildungsexperten wählt aus den Bewerbungen die besten Auszubildenden aus.

Auch wenn AGA-Präsident Kruse voll des Lobes für den Ausrichtungsort Osnabrück und die Region war - "Die Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim ist eine Wachstumsregion. Wer kommt, der bleibt." Zudem bringe die Branchenstruktur neue Ideen hervor - auf dem Podium war an diesem Abend niemand aus der Region.

Das waren die Preisträger:

Paulina Drapatz (22), Personaldienstleistungskauffrau bei Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH), Kiel



Niklas Reibe, Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der SUND Holding GmbH + Co. KG, Hamburg

Benjamin Weyer (34), Kaufmann im Einzelhandel bei der Toom Baumarkt Leer GmbH, Leer

Sylvia Costa Melzer, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel, Betriebswirtin im Außenhandel, Reinbek

Helmut Münnich, Vorsitzender des INW – Bildungswerk Nord und der Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung, rief die Gewinner des Ausbildungspreises dazu auf, trotz ihres Erfolgs, weiter an sich zu arbeiten: „Für mich gilt das Motto: Heute möchte ich ein wenig besser sein als gestern. Hinter diesem Satz verbirgt sich eine Menge. Denn wer dieses Motto lebt, erreicht automatisch schon ganz viel.“



Die Albert Brickwedde Stiftung vergibt seit einigen Jahren auch einen Förderpreis. Er geht an junge Menschen, die besondere Herausforderungen während ihrer Ausbildung bewältigt, herausragendes Engagement gezeigt oder Zusatzqualifikationen erworben haben. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr:



Maurice Flamme (20), Verkäufer, Grone Bildungszentren Thüringen GmbH, aktuell im 3. Betrieblichen Ausbildungsjahr zum Einzelhandelskaufmann bei Hercules E-Center, Gotha

Der Sonderpreis für soziales Engagement und Diversity ging an:

Fabian Schlisch, Medientechnologe Druck, CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg

Darüber hinaus wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Publikumspreis vergeben. 90 Sekunden hatten die drei Kandidatinnen Zeit, sich den rund 140 Gästen vorzustellen. Dann wurde live angestimmt. Die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte:



Svenja Damrath, Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei der AXXO Im- und Export GmbH

Auch vom niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne gab es eine Video-Botschaft für die Auszubildenden: "Feiern Sie sich bewusst und selbstbewusst."