Osnabrück. Am Donnerstagabend sind erneut zahlreiche Polizisten in Osnabrücks Innenstadt im Einsatz. Grund: eine Demonstration.

Denn erneut sind Kurden auf die Straße gegangen, um gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien protestieren. Im Moment gingen die Kurden, mit wenigen Ausnahmen, täglich auf die Straße, sagt ein Polizeisprecherin. Mal seien es stationäre Kundgebungen, mal bewegliche Demonstration. So waren am Freitag, 11. Oktober, rund 350 Kurden auf die Straße gegangen.