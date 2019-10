Über den Inhalt des Kopfes und andere Themen referierte Leon Windscheid in seinem Programm „Altes Hirn, neue Welt“ am Mittwoch im Rosenhof. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Der Psychologe, Partyschiff-Besitzer und „Wer wird Millionär?“-Gewinner Dr. Leon Windscheid wollte am Mittwochabend in seinem Programm „Altes Hirn, neue Welt“ im Rosenhof 300 Besuchern erklären, wie sie ticken. So wurde es angekündigt. Schlauer als vorher waren die meisten Zuschauer nicht.