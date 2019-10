Osnabrück. Die Osnabrücker FDP unterstützt die Bestrebungen der Konzeptgruppe Plan B, eine moderne Bibliothek am Neumarkt einzurichten. Bei einer Exkursion in die Niederlande informierten sich Mitglieder und interessierte über die Openbare Bibliothek Amsterdam (oba), in der viele ein Vorbild für Osnabrück sehen.

In einer Pressemitteilung des FDP-Vorsitzenden Moritz Gallenkamp heißt es, Kommunen in aller Welt orientierten sich an diesem neuen Typus der „Offenen Bibliothek“. Bis zu 8000 Besucher kämen täglich in das Haus, 1,3 Millionen nutzten das Angebot online, die Tendenz sei steigend. 20 Prozent der Amsterdamer verfügten über eine Jahreskarte zum Preis von 43 Euro, für Kinder und Jugendliche sei sie kostenlos.

Die Besucher aus Osnabrück äußerten sich anerkennend über die Schönheit und die hochwertige Ausstattung des Hauses; das Innere erweise sich als „weiträumig, lichtdurchflutet und überraschend ruhig“. Überall gebe es Leseecken, kleine Konferenzgruppen und bequeme Sessel vor den raumhohen Fenstern mit einem fantastischen Blick über ganz Amsterdam.

Die oba biete sich als Vorbild für eine neue Bibliothek in Osnabrück an, erklärte Exkursionsteilnehmer Karsten Beckers, sie sei architektonisch gelungen und dennoch ein minimalistischer Zweckbau. Thomas Haarmann vom Vorstand der FDP zeigte sich überzeugt, dass eine solche Qualität auch in kleinerem Rahmen erreicht werden könne. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Brigitte Gantke konstatierte, der Begriff „Lebenslanges Lernen“ werde meist mit dem beruflichen Fortkommen des Einzelnen verbunden. Bei der Openbaren Bibliothek Amsterdam zeige sich, dass der Anspruch „Bildung für Alle“ konsequent umgesetzt werde.