Osnabrück. Am Samstag, 2. November, heißt es auf dem Moskaubad-Außengelände "Gruseln im Dschungel": Zum Abschluss der diesjährigen Dschungelsaison veranstalten die Stadtwerke von 15 bis 17 Uhr ein Halloween-Familienfest. Kinder zahlen den normalen Eintritt, für Begleitpersonen ist er frei.

"Wir wollen unsere Dschungelsaison mit einer spaßigen Familien-Gruselrallye beenden, die zum Lachen, Spielen und Entdecken einlädt", wird Sonja Koslowski, Leiterin der Moskaubads, in einer Mitteilung zitiert. Die Auszubildenden des Bades arbeiten ein Programm aus und begleiten es an dem Tag.

Als Highlight kündigen die Stadtwerke die Halloween-Rallye von 15 bis 16:30 Uhr an. "Beim Ertasten unheimlicher Gegenstände in spannenden Gruselkisten, einem abenteuerlichen Monster-Eierlauf oder herausfordernden Gespenster-Kegeln mit Kürbissen steht vergnüglicher Grusel statt Horror im Vordergrund", so Koslowski. "Fürchten soll sich bei unserem Halloween-Familienfest natürlich niemand." Zum Rallye-Abschluss bereitet die Moskaubad-Gastronomie auf der Außenterrasse ein Barbecue mit Stockbrot, Gegrilltem und Getränken zu.

Freikarten für kostümierte Kids

Beim Halloween-Familienfest gilt für Kinder der normale Eintrittspreis, Begleitpersonen haben freien Eintritt. "Alle Kinder, die in einem Halloween-Kostüm zu uns kommen, bekommen zudem eine Dschungel-Freikarte für die kommende Saison 2020 geschenkt“, wird Koslowski wiedergegeben. Bei "grusel-untauglichem" Wetter werde das Programm in der Schwimmhalle angeboten.

Bei guter Witterung ist der Dschungelpfad in diesem Jahr letztmalig am Sonntag, 3. November, geöffnet.