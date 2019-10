Talent Hannah van Do erhält kostenlose Ausbildung CC-Editor öffnen

Dank des Kukuk-Projekts "Kultur aktiv" erhielt die außergewöhnlich talentierte Sängerin Hannah van Do eine Ausbildung bei der Musik- und Kunstschule. Foto: David Ebener

Osnabrück. Es klingt fast wie eine Geschichte aus einem modernen Märchen. Als 13-Jährige wird Hannah van Do in einer Schulaufführung entdeckt und erhält dank des Kukuk-Projekts „Kultur aktiv“ eine musikalische Ausbildung. Nun ist sie eine von drei Sängerinnen der Silverettes, die am Samstag im Dirty + Dancing auftreten.