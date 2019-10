In Bielefeld geboren, in Osnabrück auf der Bühne: Ingolf Lück. Foto: Chris Gonz

Osnabrück. Ingolf Lück, in den 90er Jahren durch „Die Wochenshow“ und „Formel Eins“ bekannt gewordener Komiker, Schauspieler und Moderator, tourt zurzeit mit dem Programm „Sehr erfreut“. Am Freitag wird er das Osnabrücker Kabarett-Festival in der Lagerhalle eröffnen. Lück über Osnabrück, den VfL und seine Bielefelder Herkunft.