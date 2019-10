Osnabrück. Rund 3900 junge Männer und Frauen nehmen an der Universität Osnabrück zum Wintersemester 2019/20 ein Studium auf. Am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, werden sie von der neuen Präsidentin Susanne Menzel-Riedl in der Osnabrück-Halle offiziell willkommen geheißen.

In diesem Jahr findet die Erstsemester-Begrüßung wieder in der Einführungswoche "Start ins Studium statt". Einlass in der Osnabrück-Halle ist um 9.30 Uhr. An rund 80 Infoständen können sich die Studienanfänger einen Überblick über die Universität und das Leben in Osnabrück und der Region schaffen. Neben Tipps zur Studienfinanzierung erhalten die Erstsemester auch einen Einblick in das Angebot des Zentrums für Hochschulsport und die Beratungsangebote der Universität sowie eine Übersicht über die studentischen Initiativen an der Universität, das Kulturangebot der Stadt und des Landkreises sowie die Osnabrücker Kneipenszene.



Darüber hinaus können am Stand der Universität Osnabrück Karten für den Ball der Universität am Samstag, 18. Januar 2020, erworben werden. Die Stände sind bis 13 Uhr durchgehend geöffnet.

Tipps von erfolgreichem Alumnus

Um 11 Uhr werden die Erstsemester von Präsidentin Susanne Menzel-Riedl begrüßt. Anschließend stellt sich der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) vor. Einen Einblick über die Möglichkeiten im und nach dem Studium gibt Alumnus Jan Eisenblätter, der seinen Abschluss an der Universität Osnabrück gemacht hat und heute Geschäftsführer einer Werbeagentur in Osnabrück ist. Für die Musik sorgt das Jazzquartett Flaw and Order.