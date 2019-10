So war die Begrüßung der 3900 Erstsemester an der Universität Osnabrück CC-Editor öffnen

Zu Tausenden strömten Studienanfänger der Uni Osnabrück am Mittwoch zur Willkommensfeier in die Stadthalle. Foto: Universität Osnabrück/Elena Scholz

Osnabrück. Rund 3900 junge Männer und Frauen nehmen an der Universität Osnabrück zum Wintersemester 2019/20 ein Studium auf. Am Mittwoch wurden sie von der neuen Präsidentin Susanne Menzel-Riedl in der Osnabrück-Halle offiziell willkommen geheißen.