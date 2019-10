Spielt auch Wünsche: DJ Markus Möller legt am Samstag bei der Schlager-Party im Rosenhof auf. Foto: Thomas Wübker

Osnabrück. An Schlagermusik scheiden sich die Geister. Aber immer mehr Menschen finden sie toll. Der Rosenhof, wo Schlager-Gott Christian Steiffen im Februar an vier aufeinanderfolgenden Tagen auftreten wird, steht schon am Samstag im Zeichen dieses Genres: Die zweite Schlager-Party mit DJ Markus Möller steht an.