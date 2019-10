Osnabrück. Sieben Chöre singen bei der 37. Auflage des Chorkonzerts der Sängerkreisgruppe Osnabrück-Stadt am Sonntag, 10. November, in der Osnabrück-Halle. Der Erlös des Konzerts kommt den Musikklassen der Gesamtschule Schinkel zugute.

In jedem Jahr wird der Erlös des Chorkonzerts gespendet. 2018 war das Osnabrücker Hospiz der Empfänger. Traditionsgemäß stellt der künftige Empfänger der Spende vor Beginn des Konzerts seine Arbeit vor. In diesem Jahr darf sich die Gesamtschule Schinkel vorstellen. Dort musizieren Schülerinnen und Schüler in sechs Orchesterklassen, einer Big- und einer Rock-Band sowie in diversen Musical- und Revueprojekten.

Den Auftakt zum Chorkonzert bildet der ADD-Harmonie-Chor, ein türkisches Ensemble, dem auch Instrumentalisten angehören. Der Harmoni Korusu, so der Name auf türkisch, war schon 2017 dabei. Manchen Zuhörer wird seine Version von Westernhagens „Freiheit“ in Erinnerung geblieben sein. Das Lied sang der Chor damals voller Inbrunst.

Der Männerchor Lechtingen trägt traditionelles Liedgut vor, aber auch neue Shantys á la Santiano. Nach ihnen betritt mit dem Vokalensemble Sa-i-tensprünge aus Bad Laer das erste Gast-Ensemble die Bühne der Osnabrück-Halle. Es handelt sich um ein Quintett, das aus einem Vater mit seinen vier Töchter besteht. Der familiäre Chor singt weltliche und geistliche Lieder von der Renaissance bis hin zu Schlagern der Fünfziger- bis Siebzigerjahre.

Mit dem Popchor aus Wagenfeld folgt gleich der nächste Gast. Ihn hat die erste Vorsitzende der Sängerkreisgruppe Osnabrück-Stadt, Edith Bohne, vor 19 Jahren mitbegründet. Die über 30 Sängerinnen und Sänger singen unter der Leitung von Petra Henderson Pop- und Rock-Songs sowie Balladen.

Der Abseits-Chor besteht aus Besucherinnen und Besuchern der Tageswohnung für wohnungslose Menschen sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tageswohnung sowie der Osnabrücker Straßenzeitung "Abseits". Sie singen Lieder von Udo Lindenberg bis Gregor Meyle.

Die Chorgemeinschaft MGV Liedertafel Haste/Männerchor im KKV Osning kann auf eine lange Tradition zurückblicken und wird diese lange Erfahrung beim Chorkonzert ausspielen. Mit dem gemischten Chor „Sine Nomine“ aus Glandorf betritt zum Abschluss des Konzerts das dritte Gastensemble die Bühne. Die Sängerinnen und Sänger haben bereits zwei selbstgeschriebene Musicals inszeniert. Ihr Repertoire enthält unterschiedliche Stile wie Sacro-Pop, Gospel und Musical bis zu Rock und Pop. Alle Chöre stehen jeweils etwa zehn Minuten auf der Bühne.

Am Schluss des 37. Chorkonzerts der Sängerkreisgruppe Osnabrück-Stadt singen alle Chöre zusammen mit dem Publikum das Lied „Die Gedanken sind frei“. Damit soll das Motto des Konzerts buchstäblich in die Tat umgesetzt werden. Das heißt: „Singen ist Leben“. Singen sei aber nicht nur Leben, so Edith Bohne, es bedeutet auch: „Singen bringt Freude, Singen bringt Freunde und heißt verstehen.“

Das Chorkonzert in der Osnabrück-Halle beginnt am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten sind erhältlich in der Geschäftsstelle der NOZ in der Großen Straße, bei der Touristinfo in der Bierstraße, im Ticketshop der Osnabrück-Halle sowie im Internet unter www.osnabrueckhalle.de.

