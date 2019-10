Unser Brexit: Der unendliche Streit um den Neumarkt:

Osnabrück. Das Verwaltungsgericht Osnabrück wird am 13. November 2019 über die Frage verhandeln, ob der Stadtrat den Neumarkt für den Autoverkehr sperren durfte. Geklagt haben neun Anlieger des Wallrings, die eine Verlagerung des Verkehrs befürchten. Der Neumarkt und der Verkehr: Wann endlich gibt es eine Lösung?

Wie wollen es nicht zu hoch hängen, aber in Ansätzen hat der Autostreit rund um den Neumarkt Brexit-artige Züge. Im November steht die nächste Entscheidung an, dieses Mal vor Gericht. Und wir können sicher sein, dass damit nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Denn egal, wem die Richter recht geben, die Gegenseite wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die zweite Instanz anrufen. Es geht bei diesem Verfahren ja nicht nur um die körperliche Unversehrtheit von Wallanwohnern, was allein schon ein großes Wort ist. Es geht hier auch um eine Grundfrage der kommunalen Verkehrspolitik, die die Stadt ähnlich spaltet wie der Brexit die britische Gesellschaft.

Richten wir uns darauf ein, dass die Autofrage in Lüneburg oder in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht endverhandelt wird. Zwischenzeitlich – nämlich 2021 – wird es Kommunalwahlen geben, die erneut zu einer Volksabstimmung über die Neumarktsperrung werden könnten. Das hat doch was vom Brexit-Theater, oder?