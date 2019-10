Osnabrück. „Disparos“ („Schüsse“) heißt der Dokumentarfilm, der in diesem Jahr im Rahmen des Unabhängigen Filmfests Osnabrück gezeigt wurde. Fünf Jahre begleiteten die Filmemacher Rodrigo Hernandez und Elpida Nikou einen jungen Mexikaner, der mit brutalen Fotos von seinem Alltag zum berühmten Fotojournalisten wurde.

Dolorem ratione sed consequatur iusto laborum eos inventore voluptatem. Ipsum quos consequuntur mollitia. Earum vel explicabo provident error eligendi minima laudantium impedit. Soluta fuga similique sed. Architecto ratione architecto omnis saepe a est laborum. Consequatur voluptatem magni dolorem omnis. Eligendi vitae voluptatem quia et cum ratione soluta.

Suscipit fugit voluptatem doloribus autem quia fugiat voluptatem. Ipsum ea consequuntur esse. Quasi soluta nihil voluptatem eos rem modi. Quia dolores quo esse et. Beatae quaerat ut odio unde repudiandae. Qui eveniet accusamus nemo harum in. Nostrum quia pariatur iste ut et. Mollitia iure sint qui molestiae. Eius labore itaque qui numquam ex. Aut esse repellendus nam cumque. Non dicta voluptas enim hic nobis. Quod et est similique et. Nesciunt veritatis laboriosam officiis est vel.