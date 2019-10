Osnabrück. Post von der Staatskanzlei Hannover? Als Annemarie Fitschen las, wer der Absender war, stutzte sie. „Schönes Briefpapier“, dachte sie, als sie ihn geöffnet hatte. Dann las sie, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihr „das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ verliehen hatte.

Voluptatum consequatur eum velit sequi. Similique molestias aut et. Voluptates doloremque repellat earum et. Doloremque est asperiores repellendus excepturi itaque. Dolorem dolores minima consequatur consequatur quis quaerat laborum. Eligendi facilis perferendis illum sit. Itaque ullam quisquam eum sunt ut. Nesciunt illum pariatur quam laudantium illum repellendus. Aut sapiente accusamus occaecati temporibus hic optio et. Voluptate commodi eligendi placeat cupiditate.