Osnabrück. Seit knapp zwei Jahren erneuert die Bahn die marode Eisenbahnbrücke an der Petersburg in Osnabrück – sehr zum Ärger der Autofahrer. Doch bald ist Schluss mit Nadelöhr und Dauerbaustelle: In einem letzten Kraftakt wird die tonnenschwere neue Brücke an ihren Platz gebracht. Wie, das erfahren Sie bei "Immer der Hase nach".