Landesforsten fällen rund 50 Buchen und Eichen in Osnabrück

Eine deutliche Lücke entsteht durch die Entnahme der geschädigten Bäume. Foto: Landesforsten/U. Aegerter

Osnabrück. Die Niedersächsischen Landesforsten hat am Freitag begonnen, etwa 50 Buchen und Eichen in Osnabrück zu fällen. Die Bäume seien am Absterben oder bereits tot, teilte das zuständige Forstamt Ankum mit.