Die Polizei in Cloppenburg hat bei Durchsuchungen zahlreiche Wertgegenstände sichergestellt. Foto: Polizei Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Bad Iburg/Georgsmarienhütte. Die Polizei in Cloppenburg hat Ende September zwei Einbrecher verhaftet, die für zahlreiche Einbrüche im nordwestdeutschen Raum verantwortlich gemacht werden. So sollen sie auch in Bad Iburg und Georgsmarienhütte sowie im emsländischen Lathen zugeschlagen haben. Die Polizei versucht nun, das Diebesgut zuzuordnen.