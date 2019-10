Osnabrück. Ein Schlager-Survivor, ein Meister der sozialen Medien und eine Senkrechtstarterin sind Ende April unterwegs.

Howard Carpendale ist einer der wenigen Schlager-Survivor aus den Siebzigerjahren. Eigentlich wollte er schon abtreten. Aber er ist immer noch da. Anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums hat er „Die Show meines Lebens“ produziert, in der er seine größten Hits singt. Am 29. April gastiert er damit in der Swiss Life Hall in Hannover und am 8. Mai in der Westfalenhalle in Dortmund.

Er hatte im vergangenem Jahr 15 Nummer-eins-Hits in den deutschen Charts – mehr als die Beatles oder Abba. Der Rapper Capital Bra beherrscht die sozialen Medien und erreicht so Millionen Menschen. Einige von ihnen kommen sicher am 30. April in die Halle Münsterland in Münster, wenn er dort ein Konzert gibt.

Die französisch-belgische Cellistin Camille Thomas gilt als Senkrechtstarterin im Klassik-Genre. Am 30. April kommt sie mit dem WDR Sinfonieorchester in die Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld, um dort das Cellokonzert in e-Moll von Edward Elgar und die Symphonie Nr. 5 von Pjotr I. Tschaikowsky zu spielen.

