Ingolf Lück ist am Freitag in der Lagerhalle

Immer noch jugendlich wirkt Ingolf Lück, der am Freitag in Osnabrück sein Comedy-Programm spielt. Foto: Chris Gonz

Osnabrück. Wer den Spruch „Zurück zu Lück“ noch kennt und „Formel Eins“ nicht unbedingt mit Autorennen verbindet, der ist schon ein paar Tage älter und kann sich an Ingolf Lück erinnern. Am Freitag, 25. Oktober, will er in der Lagerhalle in Osnabrück austeilen.