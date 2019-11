Osnabrück. Um der zunehmenden Einsamkeit vieler Menschen entgegenzuwirken hat die evangelisch-reformierte Gemeinde in Osnabrück im April das diakonische Projekt „Glücksmomente“ ins Leben gerufen. Die Bilanz nach rund einem halben Jahr ist positiv. Insgesamt 52 Menschen haben angeboten, etwas von ihrer Zeit zu spenden um damit 42 Menschen eine große Freude zu bereiten.

Momente des Glücks sind individuell und währen oft nur einen Augenblick. Trotzdem bereiten sie ein Wohlgefühl und wärmen das Herz. Genauso ergeht es Rosemarie Büning. „Ich finde das alles hier gerade richtig gut“, sagt sie. Es ist ein Mittwochnachmittag, die 75-Jährige sitzt an ihrem Esszimmertisch. Ihr direkt gegenüber haben Antonia Reda (11) und deren Mutter Oksana Platz genommen. Zwischen den Dreien befindet sich ein hölzernes, weinrotes Scrabble-Spiel auf einem Drehteller. Büning fängt an, legt das Wort "Ysop" und erklärt den verblüfften Gegenübern die Bedeutung: Es handele sich um ein thymianähnliches Kraut. Büning ist nicht etwa glücklich, weil sie unheimlich viel weiß und weil beim Scrabble Wörter mit "Y" viele Punkte bringen. Viel mehr freut sie sich über die Gesellschaft.

Das war in den vergangenen Monaten nicht immer so. Im Juni verstarb ihr Mann, und die 75-Jährige fiel regelrecht in ein tiefes Loch. „Irgendetwas musst du machen, Mama“, sorgten sich ihre beiden in Süddeutschland lebenden Kinder. Büning machte tatsächlich etwas. Sie rief beim Projekt „Glücksmomente“ an und äußerte den Wunsch nach eine Spielepartnern für Canasta oder Scrabble.



Nach nur wenigen Wochen kam die Antwort. „Meine Güte, das läuft ja“, war Bünings Reaktion, nachdem ihr Projektkoordinatorin Imke Mennenga-Schagon mitteilte, dass sie Spielepartner gefunden hatte. Oksana Reda hatte sich parallel ebenfalls bei dem Projekt gemeldet. „Man hat immer Zeit für irgendetwas. Ich las von dem Vorhaben, wollte gerne etwas Sinnvolles tun und meinen Kindern zeigen, dass auch ohne Geld Geschenke gemacht werden können“, sagt die Mutter, die für die Spielerunde extra von Hilter nach Osnabrück gefahren ist. Ihrer Tochter Antonia macht die Sache ebenfalls Spaß, sie spielt sowieso für ihr Leben gern.

Die drei sitzen nun am Tisch, suchen nach Wörtern, wühlen nach Buchstabensteinchen. Streitgespräche, die bei dem gut 70-jährigen Kultspiel früher oder später gerne einmal aufkommen, bleiben aus. Bei den Wortkombinationen zählt auch schon einmal ein englischer Begriff wie "Demon". Na ja, wer schnell googelt, erfährt, dass "Demon" auch ein attischer Priester war. Doch das weiß das Trio nicht, denn Computer oder Handys sind während der Spielzeit tabu. Sie spielen fröhlich, plaudern, probieren den selbst gebackenen Apfelkuchen, scheinen die Zeit zu vergessen. Selbst Hütehund Paule liegt zufrieden unter dem Tisch und döst vor sich hin.



Seit Projektbeginn im März 2019 versucht Mennenga-Schagon, verschiedene Wünsche, Angebote und Persönlichkeiten jeden Alters zusammenzubringen. Dafür lernt sie alle Personen im Vorfeld kennen und schätzt ab, inwiefern die Menschen tatsächlich zusammenpassen.

Doch längst nicht alle Wünsche konnten schon erfüllt werden. Da ist beispielsweise der Blinde, der sich einen Ausflug zu einem Badesee wünscht, um dort zu schwimmen. Oder der Wunsch nach einer Flugbegleitung für eine Reise nach London. Auch Weihnachten nicht alleine zu verbringen, gehört zu den Ansinnen, die schwer erfüllbar sind.



Andererseits konnten aber bereits eine große Anzahl von Momenten des Glücks verschenkt werden. Unsere Redaktion berichtete bereits ausführlich über Hintergründe des Projektes sowie erste, erfolgreich bescherte „Glücksmomente“.

Mennenga-Schagon ist auch nach einem halben Jahr überzeugt, dass es sich um ein, wie sie sagt, gutes Projekt handelt. „Es melden sich jedoch mehr Anbietende als Wünschende“, sagt sie und begründet das darin, dass Menschen es nicht gewohnt seien, sich etwas zu wünschen – zumindest nicht von Fremden.



Büning ist jedenfalls froh, die damit verbundene Hemmschwelle überwunden und diesen Schritt getan zu haben. „Das hier ist eine gute Fügung, und auch die Wortlegerei ist so schön, davon werde ich bestimmt heute Nacht träumen“, verrät sie. Auch Antonia blüht auf und freut sich, einem anderen Menschen geholfen zu haben. Das Projekt ist eigentlich auf Einmaligkeit ausgelegt. Und doch verstehen die drei sich so prächtig, dass sie spontan beschließen, einen weiteren Spielenachmittag anzusetzen.

Glücksmomente – sie kommen plötzlich, währen jedoch meist nicht sehr lange. Doch genau darin liegt die Qualität. Denn diese zugegebenermaßen raren, aber glücklichen Momente bewahren wir wie einen kostbaren Schatz tief in unserem Gedächtnis auf und erfreuen uns lange daran.

Wer Gutes tun und Zeit spenden will, kann sich ebenso bei der evangelisch-reformierten Gemeinde in Osnabrück melden, wie Menschen, die einen Wunsch haben. „Glücksmomente“ versucht dabei zu helfen, diese Wünsche zu erfüllen. Nähere Informationen gibt es unter gluecksmomente.reformiert-osnabrueck.de oder unter der Telefonnummer 0541/7501043.