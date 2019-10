Seit dem 1. Oktober: der lokale Nachrichtenpodcast "Immer der Hase nach". Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. An den Adventssamstagen können in Münster in diesem Jahr alle kostenlos Bus fahren. In "Immer der Hase nach" gehen wir der Frage nach, ob das Konzept auch in Osnabrück Chancen hat. Außerdem geht es um Anita Schug, die Ärztin aus Osnabrück setzt sich für die Rohingya ein.