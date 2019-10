Osnabrück. Die Osnabrücker Frauenberatungsstelle hat es bei ihrer Hilfe für Gewaltopfer aus Stadt und Landkreis immer häufiger mit komplizierten Fällen zu tun, die viel Zeit kosten. Es drohen längere Wartezeiten für betroffene Frauen. Und auch Geld fehlt, weswegen die Beratungsstelle um Spenden bittet.

