Osnabrück. Eine knappe halbe Million Euro bezahlt die Stadt Münster für den Versuch, ausgerechnet an den vier stärksten Einkaufstagen in der Vorweihnachtszeit mit Gratis-Busfahrten mehr ÖPNV-Kunden zu werben. Ob sich das rechnet? Für dasselbe Geld könnte man auch einen neuen Bus kaufen. Ein Kommentar.

