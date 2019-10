Osnabrück. Nach fast genau drei Jahren Bauzeit gibt die Stadt die Knollstraße ab Freitag wieder komplett für den motorisierten Verkehr frei, teilte die Stadt mit.

Am Freitag, 17. Oktober 2016, hatten die Kanalbau- und Straßensanierungsarbeiten begonnen. Am Freitag, 18. Oktober 2019, gibt die Stadt die Straße wieder frei – früher als geplant. Als Grund gibt die Stadt das gute Wetter in der letzten Bauphase an.

Ursprünglich hatte die Stadt mit einer Sperrung bis Ende 2019 kalkuliert, dann auf Ende November korrigiert. Noch vorige Woche gab die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion den 15. November als Freigabetermin an. "Das war der vertraglich vereinbarte Termin", heißt es nun aus dem Rathaus.

Wie auch immer: Aktuell werden letzte Arbeiten im Bereich Tannenkamp und Hesselkamp ausgeführt. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und Stadtwerke-Vorstandsvorsitzender Christoph Hüls blicken dann am Freitag vor Ort auf die Verbindung zurück, die die östlichen Stadtteile drei Jahre lang von der Innenstadt trennte. Zuvor hatten immerhin durchschnittlich 8000 Fahrzeuge die Straße passiert, bis es – bis auf dem Baulärm – ruhig wurde.

Von Pannen, Rowdys und dem kürzesten Radweg

Also früher als geplant, reibungslos verlief dennoch nicht alles. Erinnert sei an dieser Stelle an einen Bagger, der im März dieses Jahres eine Wasser- und eine Internetleitung gekappt hatte. Viele Anwohner der Straße waren für einige Stunde ohne Wasser. Die Stadtwerke stellten einen Wasserwagen auf, mit der kurzzeitig fehlenden Internetverbindung mussten einige Anwohner indes leben.

Einen Monat später: Bei einem Haus hatten die Arbeiter einen Hausanschluss vergessen. Ohne Anschluss an die Kanalisation war der Keller voller Abwasser gelaufen.

2017 hatten einige Autofahrer wiederholt einen Bauabschnitt mit einer illegalen Abkürzung umfahren wollen. In Richtung Innenstadt bogen sie vor der Baustelle auf einen Fußweg ab und fuhren über eine Wiese auf den Parkplatz des Ameos-Klinikums. Die Stadtwerke schoben den Verkehrsrowdys einen Riegel davor und blockierten die Abkürzung mit Betonrohren.

Anzeige Anzeige

Außerdem hat Osnabrück mit der Fertigstellung des ersten Abschnittes den womöglich kürzesten Radweg Deutschlands erhalten. An der Ecke Knoll- und Klosterstraße beginnt er vor der Kurve – und endet direkt danach wieder. Er ist kaum fünf Meter lang.

Ein entsprechendes Foto unserer Redaktion hatte selbst in der Stadtverwaltung für Erheiterung gesorgt. Allerdings hatten sich die Planer etwas dabei gedacht: Der Hochbordradweg im Kurvenbereich soll Radler vor Autos und insbesondere Lkw schützen. "Besser komisch als traurig", resümierte der Stadtsprecher damals auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Stadtwerke-Tocher SWO Netz hatte die Schmutz- und Regenwasserkanalisation sowie bis zu den Grundstücken auch die Grundstückanschlusskanäle erneuert. Anschließend erfolgten die Straßenbauarbeiten.

Drei Jahre Baustelle – wie erlebten die Anwohner die Zeit? Das lesen Sie hier.