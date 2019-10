Osnabrück. Am 25. Oktober findet das diesjährige Steckenpferdreiten statt. Bis zu 1400 Viertklässler der Grund- und Förderschulen erinnern an den Westfälischen Frieden von 1648.

Aufgrund der Bauarbeiten in der Innenstadt treffen sich 1400 Schüler in diesem Jahr um 17 Uhr am Schulhof der Domschule Osnabrück. Dort begrüßt sie Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Gemeinsam singen sie das "Lied der Steckenpferdreiter", das eigens für das Osnabrücker Kinderfest komponiert wurde: "Wir Reiter zieh’n durch Osnabrück und singen für den Frieden...", bevor der Umzug mit der traditionellen Fanfare beginnt, teilte die Stadt mit.

Geänderte Route

Gegen 17.15 Uhr setzt sich der Umzug der Kinder mit ihren selbst gebastelten Steckenpferden und farbigen Hüten in Gang. Aufgrund der Bauarbeiten im Bereich Johannisstraße/Neumarkt gibt es in diesem Jahr eine veränderte Streckenführung. Startpunkt ist der Schulhof Domschule. Der Umzug startet über den Herrenteichswall, am Haarmannsbrunnen vorbei, auf die Möserstraße über die Georgstraße durch die Große Straße, weiter wie über den Nikolaiort, die Krahnstraße, die Marienstraße und die Heger Straße.

Dem Zug voran gehen neben der Historischen Stadtwache die neuen Städtebotschafterinnen und Städtebotschafter Nolwenn Ricou (Angers), Neşe Yıldız Kendibaşına (Çanakkale), Emily Staton (Derby), Janna Kamphof (Haarlem) und Sergey Loginov (Twer).



Brezeln für die Kinder

Die Ein- und Ausfahrt der L&T-Parkgarage ist ab circa 17.20 Uhr durch den Umzug eingeschränkt nutzbar. Gegen 18 Uhr soll der Umzug auf dem Markt ankommen. Alle Kinder "reiten" dann über die Rathaustreppe, um aus der Hand des Oberbürgermeisters die traditionellen süßen Brezeln zu erhalten. Unterstützt wird er hierbei von der französischen Schriftstellerin und Philosophin Hélène Cixous, die zu Gast in Osnabrück ist.

Danach empfangen "Stephan Rodefeld & The Rock´n´Royals" die Kinder auf dem Marktplatz. In einer multimedialen Farbperformance wird "Der Streit der Farben" in den Fenstern des Rathauses aufgeführt. Mit einer Feuerjonglage und anschließendem Feuerwerk endet die Veranstaltung gegen 19 Uhr.

Schüler aus Çanakkale dabei

Als Gäste werden in diesem Jahr wieder Schüler der sechsten Klasse der Ismail-Kaymak-Schule aus der türkischen Partnerstadt Çanakkale teilnehmen, die anlässlich eines Schüleraustausches mit der Hauptschule Innenstadt zu Gast in Osnabrück sind und sich intensiv auf das Steckenpferdreiten vorbereitet haben.

Am 25. Oktober 1648 wurde von der Treppe des Osnabrücker Rathauses der Westfälische Frieden verkündet. In Erinnerung daran wird alljährlich in Osnabrück am 25. Oktober der Friedenstag gefeiert – in diesem Jahr zum 68. Mal. Auch im vergangenen Jahr hatten rund 1400 Viertklässler teilgenommen.