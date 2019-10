Osnabrück. Die Herbst/Winterausgabe des Osnabrücker Handmademarktes „C’est la vie“ startet am Sonntag, 27. Oktober, im Ballhaus des Alando Palais am Pottgraben.

Bis vor kurzem hieß die die Messe "DeMO". Da sich das Format der Masse nach Angaben des Veranstalters in den vergangenen sieben Jahren verändert habe, musste ein neuer Name her. Aus "DeMO" wurde der "C’est la vie"- Handmademarkt.



Besucher können sich am 27. Oktober auf circa 60 Aussteller freuen, die überwiegend ihre selbstkreierten Produkte aus den Bereichen, Mode, Taschen, Schmuck, Accessoires, Grafik, Design, Illustration, Kunst, Kurioses, Upcycling, Essen, Trinken, Kulinarisches und Nachhaltiges präsentieren. Mehr als ein Drittel der ausstellenden Labels sind nach Angaben des Veranstalters aus der Region Osnabrück. Viele "Macher" der Labels werden hinter ihrem Stand stehen und können interessierten Käufern Fragen beantworten.

Im späten Frühjahr folgt die nächste Ausgabe.

Wann findet die Messe statt?

Sonntag, 27. Oktober 2019, 11 bis 19 Uhr

Wo findet die Messe statt?

Ballhaus des Alando Palais am Pottgraben 60, 49074 Osnabrück

Wie viel kostet der Eintritt?

Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

Die Veranstaltung ist barrierefrei. Angeleinte Hunde sind erlaubt.