Osnabrück. Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Sonntag einen 55-Jährigen in Osnabrück festgenommen. Zuvor hatte die Lebensgefährtin des Mannes die Polizei alarmiert.

In einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Kelch-Straße war der Mann gegenüber seiner 46-jährigen Lebensgefährtin gewalttätig geworden, zudem habe er sie bedroht, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Frau rief die Polizei, mit zahlreichen Streifenwagen rückte sie an, der Mann hatte sich derweil in einer Wohnung zurückgezogen. Er ist der Polizei bekannt.

Da die Polizei ihrer eigenen Auskunft zufolge nicht ausschließen konnte, dass sich in der Wohnung eine Waffe befindet, räumte sie Haus und forderte Spezialkräfte an. Diese nahmen den 55-Jährigen am frühen Morgen fest. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Letztlich brachte die Polizei ihn in eine Klinik.