Osnabrück. In der letzten Oktoberwoche sorgen mehr als 30 Erschrecker im Zoo Osnabrück für Schreckensschreie und Gänsehaut: Das 4. „Halloween-Festival“ steht vor der Tür. Mitmachaktionen im Kinderbereich und Horror-Labyrinthe für Erwachsene warten auf Gruselfans.

Das viertägige „Halloween-Festival“ lockt nach Angaben des Zoos mit Horror-Labyrinthen, Hexen-Abenteuern und weiteren Mitmachaktionen vom 30. Oktober bis 2. November an den Schölerberg. „Besucher können sich auf tolle Neuheiten freuen, denn wir arbeiten in diesem Jahr erstmals beim ‚Halloween-Festival‘ mit der Firma Event-Attraktion aus Bramsche zusammen“, wird Zoo-Veranstaltungskauffrau Margarita Weißbäcker in einer Mitteilung zitiert.

Abenteuergeschichten für Kinder

Die Agentur bringe neue Mitmachaktionen wie Stockbrotbacken oder Kürbisse bemalen mit. „Uns ist besonders wichtig, Geschichten zu erzählen“, sagt Jens Mehring von Event-Attraktion. „Kinder erleben in diesem Jahr am ‚Affentempel‘ eine Abenteuergeschichte. Sie müssen den guten Hexen helfen, indem sie verschiedene Aufgaben lösen.“ Nur Kinder bis 12 Jahre dürfen während des „Halloween-Festival“s verkleidet in den Zoo kommen, Erwachsenen ist dies nicht gestattet, da es sonst zu Verwechslungen mit den Erschreckern kommen könnte. Der Kinderbereich am „Affentempel“ hat als „monsterfreie Zone“ vom 30. Oktober bis 2. November täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Mitmachaktionen finden bis 20 Uhr statt.



Gänsehaut in Horror-Labyrinthen

Deutlich gruseliger wird es in den beiden Horror-Labyrinthen, die auf der Aquariumswiese und in der Steinhöhle der Ausstellung „Klimatopia“ errichtet werden. „Hier können Horrorfans ab 16 Jahren ihren Mut beweisen – mit Nebel, Erschreckern, Audioeffekten, Hologrammen und Stroboskoplicht werden wir so manchem Besucher Schreckensschreie entlocken“, so Mehring weiter. Neben dem Bereich „Haunted Cave“ mit verlorenen Seelen wartet ein circa 100 Meter langer Horror-Gang durch das Labyrinth „Prison“.

Infos über den Zoo Osnabrück Der Zoo Osnabrück wurde 1935 als Arbeitsgemeinschaft Heimtiergarten von Osnabrücker Bürgern gegründet und bereits 1936 als Heimattiergarten eröffnet. Während des zweiten Weltkriegs wurde der Heimattiergarten größtenteils zerstört, doch anschließend verfolgten die Osnabrücker weiterhin ihr Ziel, für die Stadt einen Zoo zu schaffen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Heimattiergarten zum Tiergarten und schließlich zum zoologischen Garten. Heute beherbergt der Zoo auf 23,5 Hektar circa 2.700 Tiere aus 300 Arten. Neueste Erlebniswelten sind der unterirdische Zoo (2009), die afrikanische Erlebniswelt „Takamanda“ (2010), die nordische Tierwelt „Kajanaland“ (2011) und der Affentempel „Angkor Wat“ (2012). 2014 wurde der Tigertempelgarten im Bereich „Angkor Wat“ eröffnet. Bis 2016 soll das Menschenaffenhaus im gleichen Stil umgebaut werden. Eine nordamerikanische Tierwelt soll bis 2018 realisiert werden. 2014 besuchten den Zoo Osnabrück 1.003.000 Besucher. Quelle: Zoo Osnabrück

Insgesamt seien im Zoo mehr als 30 Erschrecker unterwegs, um ihr Unwesen zu treiben. Das Erwachsenen-Areal hat von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Neben den Horror-Labyrinthen für Erwachsene und dem Kinderbereich am „Affentempel“ versetzen verschiedene Dekorationen und Live-Acts an den Wegen in Gruselstimmung und auch der „Unterirdische Zoo“ wird wieder in eine schaurige Kulisse umdekoriert. Aber auch Zoo-Fans kommen an den Abenden des „Halloween-Festivals“ auf ihre Kosten: Am „Affentempel“ im Herzen des Zoos starten halbstündlich zwischen 18 und 21 Uhr kostenfreie Führungen durch die nächtliche Tierwelt.

Lichter in der Dunkelheit

An allen Veranstaltungsabenden erhellen funkelnde Flamingos und schillernde Schnee-Eulen den abendlichen Zoo. Die „Geheimnisvollen Lichterwelten – Zoo-Lights Osnabrück“ leuchten mit ihren 160 Tierfiguren an den Wegesrändern (18 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags sowie beim Halloween-Festival von Mittwoch bis Sonntag). „Damit die Zeit bis zum ‚Halloween-Festival‘ nicht so lang wird, können Kinder vorher Zuhause Kürbisse bemalen oder schnitzen und vom 21. bis 28. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten an der Kasse abgeben – als Dank erhalten sie dafür eine Kindertagesfreikarte für den Zoo“, sagt Weißbäcker. Aus den Kürbissen entsteht zum „Halloween-Festival“ ein Kürbispfad, der den Weg zur Aktionsfläche weist.

„Halloween-Festival“ im Überblick Kinder-Areal: 14-20 Uhr, Erwachsenen-Areal: 18-22 Uhr Kinder-Areal (für Kinder bis 12 Jahre): Labyrinth mit Hexen-Mitmach-Abenteuer

Stockbrot backen, Kürbisse bemalen, Kinderschminken und weitere

Tierische Walking-Acts Erwachsenen-Areal (ab 16 Jahre): Horror-Labyrinthe mit Erschreckern auf der Aquariumswiese und in der Höhle der Dauerausstellung „Klimatopia“ Alles weitere: Anzeige Anzeige Dekorierter „Unterirdischer Zoo“ (ab 12 Jahre)

Verschiedene Dekorationen und Acts an den Wegesrändern

„Kürbispfad“ weist den Weg

Nur Kindern bis 12 Jahre ist der Einlass in Verkleidung gestattet, Erwachsenen nicht

Hunde dürfen während des Halloween-Festivals nicht in den abendlichen Zoo (ab 18 Uhr)

tagsüber gelten reguläre Tages- oder Jahreskarten (Kassenschluss 17:30 Uhr), ab 18 Uhr gelten die Zoo-Lights-Tickets Kürbisaktion: Kinder können Kürbisse bemalen oder schnitzen

vom 21. bis 28. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten an der Zookasse abgeben und eine Kinderfreikarte erhalten

Wichtiger Hinweis für Hundebesitzer: Hunde sind während des „Halloween-Festivals“ im abendlichen Zoo nicht gestattet.