Biologe Frank Müller von der AFU untersucht Osnabrücker Wasserproben. Foto: David Ebener

Osnabrück. Was sich im hauseigenen Brunnenwasser verbirgt konnten Osnabrücker Bürger am Freitag im Gemeindezentrum an der Lerchenstraße testen lassen. Zahlreiche Brunnenbesitzer brachten Proben in Glasflaschen zur Untersuchung vorbei.