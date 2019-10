Jedes Jahr wird der Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender an Organisationen und Projekte in der Region gespendet. Von links: Simone Vierfuß, Heike Köhler (Krebsberatungsstelle), Reinhild Haskamp, Jutta Breuer, Christiane Wiebens-Kesseler (Spes-Viva-Trauerland) und Beate Sander. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der Adventskalender des Lions-Clubs "Penthesilea" ist seit mehr als einem Jahrzehnt fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Osnabrück. Der Erlös geht in diesem Jahr an zwei lokale Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Ab dem 2. November werden die Kalender für 5 Euro im Einzelhandel erhältlich sein.