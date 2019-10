Am 10. Oktober: Osnabrücker Juden zum Anschlag in Halle und der Besuch einer Auktion im Stadthaus CC-Editor öffnen

Am 10. Oktober geht es im lokalen Nachrichtenpodcast "Immer der Hase nach" um die Osnabrücker Juden und eine Auktion im Stadthaus. Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. Die jüdische Gemeinde in Osnabrück sorgt sich um den aufkommenden Antisemitismus in Deutschland und das nicht erst seit dem Anschlag in Halle. Außerdem in der heutigen Folge von "Immer der Hase nach": Was hat eigentlich das Fundbüro der Stadt zu bieten?