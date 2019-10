Osnabrück. Bei den Verantwortlichen herrscht große Freude: Der Naturpark Terra-Vita, der weite Teile des Landkreises Osnabrück umfasst, wird auch in den Zukunft das Gütesiegel eines Unesco-Geoparks tragen dürfen. Es bleibt aber einiges zu tun.

Im Juli waren internationale Experten zu Besuch in der Region, um sich ein Bild von der Entwicklung des Parks zu machen. Bereits damals bestand berechtigter Anlass zur Hoffnung, denn Yuanyuan Zheng (China) und Alberto Gil Toja (Spanien) äußerten sich geradezu begeistert über Terra-Vita. Nun ist es offiziell: Das Prädikat wird um vier Jahre verlängert, wie die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn mitteilte. Diese Entscheidung hat der Internationale Rat für Unesco-Geoparks auf seiner Sitzung in Indonesien im September getroffen.

Auflagen erfüllt

"Wir freuen uns sehr", sagt dazu Sabine Böhme, stellvertretende Geschäftsführerin des Parks. Die Vergabe der sogenannten "Grünen Karte" bedeutet auch eine Anerkennung ihrer Arbeit und der ihrer Kollegen: "Ohne Fleiß kein Preis", wie Böhme es ausdrückt. Als Terra-Vita 2015 erstmals als Unesco-Geopark ausgezeichnet wurde, hatte die UN-Organisation einige Aufgaben hinterlassen: Mehrsprachige Informationstafeln etwa oder einen Ausbau der Kooperation mit Kommunen und Bildungseinrichtungen in der Region. Dem ist man rechtzeitig nachgekommen. "Wir haben diese Maßnahmen behutsam umgesetzt", so Böhme.

Zur Sache Unesco-Geoparks Die Auszeichnung als Geopark existiert in dieser Form erst seit 2015 und stellt neben den bekannteren Welterbestätten und Biosphärenreservaten ein weiteres Prädikat der Kulturorganisation der Vereinten Nationen dar. Sie kennzeichnet eine geologische Stätte oder Landschaft von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung. Alle vier Jahre wird der Zustand der Stätten geprüft und der Status als Geopark entweder verlängert oder entzogen. Weltweit gibt es 147 Unesco-Geoparks, sechs davon in Deutschland. Neben Terra Vita erhielten auch die Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) und der Muskauer Faltenbogen (Brandenburg/Sachsen/Polen) erneut die "Grüne Karte".

Für die nächste Periode haben die Parkmanager noch keine offiziellen Empfehlungen bekommen, konnten aber schon im Gespräch mit Zheng und Toja heraushören, was wohl auf sie zukommen wird. So bereitet man sich darauf vor, die landschaftliche Vielfalt (Mittelgebirge im Süden, Eiszeitmoränen im Norden) stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Auch das Thema Regionalität, also regionale Produkte und handwerkliche Traditionen, dürfte in Zukunft größeres Gewicht erhalten. Des Weiteren müssen die Folgen des Klimawandels bedacht werden. "Wir haben ein Problem mit Bodenerosion", erklärt Böhme.

Landkreis will Tourismus stärken

Auch beim Landkreis Osnabrück, der die Geschäftsstelle des Trägervereins stellt und sich nach eigenen Angaben "in hohem Maße finanziell und ideell" für Terra-Vita engagiert, ist die Genugtuung über die Statusverlängerung groß. "Für die Region bedeutet der bestätigte Status die höchste international erreichbare Auszeichnung", hebt Sprecher Henning Müller-Detert hervor. Man fühle sich "in seinem besonderen Engagement bestätigt". Um die gute Basis, die der Park für den Tourismus in der Region biete, weiter auszubauen, sehe man steigerungsfähiges Potential, etwa auf dem Feld der Geschichte.

Zur Sache Terra Vita Der Naturpark Terra Vita hieß von 1962 bis 2002 Naturpark nördlicher Teutoburger Wald - Wiehengebirge. Er umfasst etwa 1500 Quadratkilometer. Dazu gehören Teile des Wiehengebirges, des Teutoburger Waldes und des Osnabrücker Lands. Terra Vita ist bereits seit 2001 Europäischer und seit 2008 Nationaler Geopark. Im Süden findet sich eine typische Mittelgebirgslandschaft mit interessanten geologischen Verwerfungslinien, im Norden Endmoränen der Saale-Eiszeit. Moore und Waldflächen komplettieren die landschaftliche Vielfalt. Zahlreiche Wanderrouten sind in dem Gebiet ausgewiesen.

Aktuell stehe eine siebenstellige Summe aus Fördermitteln der Euregio zur Verfügung, die gemeinsam mit dem niederländischen Unesco-Geopark De Hondsrug genutzt werden kann. Daraus wird unter anderem ein Imagefilm finanziert, um die Bekanntheit der Parks weiter zu erhöhen. Auch das Land Niedersachsen hilft mit, etwa durch Hinweisschilder an den Autobahnen. Um den langfristigen Erhalt des Unesco-Prädikats zu sichern, strebt der Landkreis eine dauerhafte und länderübergreifende Unterstützung durch die zuständigen Ministerien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an.