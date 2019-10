Foto: Sven Hoppe/dpa

Osnabrück. Fukushima hin, Fridays for Future her: Nur 3 von 100 Stromkunden der Stadtwerke Osnabrück entscheiden sich für einen Ökostrom-Tarif. Selbst wenn in Japan ein Atomkraftwerk explodiert oder die Jugend weltweit für den Klimaschutz auf die Straße geht, zeigen die Verbraucher vor Ort kaum Wechselwillen.