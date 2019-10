Am 8. Oktober: Streik am FMO und ein Wasserrohrbruch in Osnabrück CC-Editor öffnen

Osnabrück. Die Reinigungskräfte am Flughafen Münster/Osnabrück sind in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Sie fordern unter anderem Weihnachtsgeld. Flüge sind bisher keine ausgefallen. Außerdem in der heutigen Podcast-Folge von "Immer der Hase nach": Eine Filmproduktionsfirma sucht in Osnabrück nach Laienschauspielern.