Osnabrück. Mit diesem besonderen Fund hatte Anna Ebstein nicht gerechnet, als sie sich am Sonntag mit ihrer Nordic-Walking Gruppe im Osnabrücker Stadtteil Hellern auf den Weg machte. Was sie am Waldrand entdeckte: Einen riesigen Pilz, etwa 1,3 Kilo schwer und fast 30 Zentimeter im Durchmesser.

Ebstein ist sich sicher, dass es sich um einen Maronen-Röhrling, beziehungsweise um eine sogenannte Braunkappe handeln muss. "Ich sammel schon seit meiner Kindheit Pilze, diesen hier erkenne ich zu 100 Prozent", erklärte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Trotz ihrer Erfahrung staunte sie nicht schlecht, als sie auf dem wöchentlichen Weg in Richtung Rubbenbruchsee auf das besondere Exemplar stieß. "So eine große Braunkappe habe ich noch nie gesehen", sagte Ebstein. "Und dann auch noch in dem Zustand, der ist weder madig noch matschig."

Pilzexperte Ralf Florian aus Osnabrück bietet selbst regelmäßig Pilzexkursionen an. Er sieht den Fund von Anna Ebstein als eher untypisch für die Region an. "Für mich sieht der Pilz nach einem Netzstieligen Hexenröhrling aus", so Florian. Natürlich könne er da keine Garantie geben, dazu müsse er das Exemplar in den Händen halten. "Aber die Färbung spricht für sich", erklärte der Kenner. Deshalb würde er den Pilz von Frau Ebstein nicht für den Verzehr empfehlen. "Dazu ist er zu hell, da gibt es Sorten die giftig sein können", klärte Florian auf.

Ebstein ist sich dennoch sicher, den Pilz richtig bestimmt zu haben. "Den hab ich richtig erkannt, das weiß ich", sagte sie. Essen wolle sie den Pilz jedoch nicht.