Am 7. Oktober: Falsche Polizisten am Telefon und 20 Millionen Euro für den Kita-Ausbau CC-Editor öffnen

Am 7. Oktober geht es bei "Immer der Hase nach" um falsche Polizisten und den Kita-Ausbau in Osnabrück. Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. Auch in Osnabrück haben immer mehr Menschen Interesse an einem "Tiny House". Doch die Stadt erteilt den Interessenten mehr oder weniger eine Abfuhr. Außerdem in der heutigen Folge von "Immer der Hase nach": Am Stüveschacht gehen die Bauarbeiten am ehemaligen Pumpenhaus bald weiter.