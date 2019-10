Immer noch gut bei Stimme: Suzi Quatro hat den Beat und überzeugt vor allem mit geradlinigem Rock mehr als mit Popsongs und Stücken von ihrem neuen Album. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Suzi Quatro, selbsternannte „Queen Of Rock´n´Roll“, gastierte in Osnabrück. Nach und nach brachte sie ihre Fans vor allem mit ihren alten Rocknummern so in Stimmung, dass es sie von den Stühlen riss.