Luxusauto auf Ärzteparkplatz des Klinikums in Osnabrück beschädigt

Auf den Ärzteparkplätzen des Klinikums wurde ein Maserati Quattroporte erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein mehr als 100.000 Euro teures Luxusauto des Herstellers Maserati, Modell Quattroporte, ist am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Ärzteparkplatz des Klinikums in Osnabrück beschädigt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem Angaben zufolge sind erhebliche Schäden im Heckbereich des grauen Maseratis entstanden.