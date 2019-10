Diebe haben in der Nacht zu Samstag Autoscheiben eingeschlagen, um BMW-Navigationsgeräte zu stehlen. Symbolfoto: dpa/Daniel Maurer

Osnabrück. Diebe haben in der Nacht zu Samstag BMW-Navigationsgeräte in Osnabrück gestohlen. In der Gustav-Tweer-Straße im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel sowie im Ernst-Stahmer-Weg in Sutthausen wurden die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen, um fachmännisch die fest eingebauten Navis auszubauen.