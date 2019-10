Eine 33-Jährige kam am Sonntagmorgen auf gerader Strecke nach links von der Straße ab. Der Kleinwagen kam auf dem Dach liegend in entgegengesetzer Fahrtrichtung zum Stillstand. Foto: NWM-TV

Hörstel. Eine 33-jährige Frau aus Hörstel ist am Sonntagmorgen auf gerader Strecke nach links vom Dreierwalder Damm in Hörstel abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Ihr Kleinwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die unter Alkoholeinfluss stehende Frau konnte sich aus dem Wagen befreien, suchte den Polizeiangaben zufolge in der ländlichen Umgebung Hilfe und blieb dem ersten Anschein nach unverletzt.