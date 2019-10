Auto prallt mit voller Wucht gegen Baum: Vier Verletzte in Osnabrück CC-Editor öffnen

Der Golf wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Bei einem schweren Autounfall in der Straße Zum Pyer Moor in Osnabrück sind in der Nacht von Freitag auf Samstag vier junge Männer schwer verletzt worden. Sie waren vermutlich betrunken.