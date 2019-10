Osnabrück . Mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm und Weltstar-Solisten feiert das Osnabrücker Symphonieorchester sein 100-jähriges Bestehen. Der absolute Paukenschlag ist allerdings ein zweitägiger Beethoven-Marathon mit acht Sinfonien. Das war bei einer Pressekonferenz im Theater zu erfahren.

Aus der einstigen Militärkapelle wurde am 4. März 1919 das Osnabrücker Symphonieorchester gegründet und darf sich heute mit seinen auch politisch bedeutsamen Auslandsreisen als aktiven Friedensbotschafter verstehen. Was Osnabrücks Intendant Ralf Waldschmidt und Generalmusikdirektor Andreas Hotz aus Geschichte und Gegenwart des Orchesters bei einer Pressekonferenz erzählten, war eindrucksvoll.

Stolze 100 Jahre wird der Klangkörper im Jahr 2020 alt – und weil das Datum in die Spielzeit 2019/2020 fällt, beginnen die Feiern schon jetzt. Das Programm ist so umfassend, dass hier nicht auf alles eingegangen werden kann. Nähere Infos stehen aber auf der Hompepage des Theaters und in einer Jubiläumsbroschüre.

63 Musiker aus 18 Nationen

Es sei etwas Besonderes, das 100. Bestehen miterleben und -gestalten zu können, sagte Andreas Hotz und sprach seinen Musikerinnen und Musikern Dank aus. 63 sind es aus 18 Nationen, und Hotz spricht von mühelos gelebter Integration. Stolz auf ihre musikalische Qualität war seinen Worten immer wieder zu entnehmen, aber auch auf das, was das Orchester als Vermittler über die reine Kunst hinaus leistet: Austausch und Projekte mit fast allen musikalischen Institutionen der Stadt bis hin zu den Schulen. Konzertreisen in die Region, Unterrichtstätigkeit vieler Orchestermusiker und damit Nachwuchspflege. Ohne ein Stadttheater als feste Einrichtung, etwa mit einem Gastkonzertprogramm, würde es das alles nicht geben, betonte Waldschmidt.

Wie verbunden die Musikszene untereinander ist, lassen die Geburtstagsständchen erkennen, die Osnabrücker Chöre und Ensembles dem Jubilar im Rahmen ihrer Konzerte spielen werden. Und weil 1919 nach dem Ersten Weltkrieg das Bedürfnis nach Kultur so groß war, wurde etwa auch die Volkshochschule ins Leben gerufen – und das auch in Münster. Das gibt Anlass zur Doppelfeier im 2. Sinfoniekonzert mit Werken von Heiner Goebbels und Richard Strauss. Nun ein kurzer Überblick über die Jubiläumsaktivitäten.

Überblick über das Programm

Sinfoniekonzerte: Das erste Konzert „Barocke Klangpracht“ wartet gleich mit dem ersten Starsolisten auf: Der Countertenor Andreas Scholl singt, Konzertmeisterin Leila Schayegh leitet das Konzert am 21. Oktober. Das 3. Konzert nennt sich Jubiläumskonzert, weil es wie vor 100 Jahren auch Schumanns Ouvertüre aus „Das Paradies und die Peri“ bringt und den nächsten Star präsentiert: den Wagner-Tenor Klaus Florian Vogt (16.12.). Auf den Schlagzeuger und Osnabrücker Musikpreisträger Aurélien Gignoux im 4. Konzert hält Götz Alsmann eine Laudatio (3.2.).

Im März folgt dann der Paukenschlag: Acht Beethoven-Sinfonien an zwei Tagen jeweils um 18 Uhr und mit Pausen dazwischen. Hotz selbst hat das noch nie erlebt und freut sich darauf (7. u. 8.3.). Konzert 6 wartet mit gleich zwei großen Namen auf: Frank Peter Zimmermann spielt Alban Bergs Violinkonzert „Dem Andenken eines Engels“, und der Komponist Manfred Trojahn hat für Osnabrück „In mezzo alle ombre“ komponiert. Das 7. Konzert geht open air in den Schlossinnenhof und das 8. Sinfoniekonzert in den Dom, mit Benjamin Brittens berühmtem Antikriegswerk „War Requiem“– da ist sie wieder, die Zusammenarbeit mit den Chören am Dom.

Beethovens "Pastorale"

Ludwigs Naturkunde: Um die Natur geht es in Beethovens „Pastorale“, und deshalb beschäftigen sich Schüler der Musik- und Kunstschule künstlerisch mit Umweltthemen. Das mündet in ein großes Wandelkonzert (8. März).

Netzorchester und Fokus Orchester: Kinder und Jugendliche setzten sich medial etwa mit der Zukunft des Symphonieorchesters auseinander. Wie sieht es in 100 Jahren aus? Danach fragen auch fünf Podiumsgespräche im Oberen Foyer zwischen September und April.

Kreativwettbewerb: Er wird für Schüler zur Frage ausgeschrieben: Was bedeuten Musik, Kunst und Kultur für den Menschen?

StadtLandTon: Kleine Ensembles des Orchesters spielen regelmäßig in Stadt und Landkreis, etwa im Zoo, am Hauptbahnhof oder in der Mensa.

Hörstation: Sie steht im unteren Foyer und bietet jeden Monat eine andere Konzertaufnahme aus der Geschichte des Orchesters.

Weitere Infos zum Jubiläumsprogramm: www.theater-osnabrueck.de