Bus und Auto kollidieren in Osnabrück CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer

Osnabrück. Auf dem Goethering in Osnabrück ist am Freitagnachmittag ein Auto mit einem Bus zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos soll ersten Informationen zufolge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt sein.