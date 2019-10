Osnabrück. „Neue Saiten“ heißt das neue, deutschsprachige Album, das der niederländische Sänger und Multiinstrumentalist Herman van Veen in der Osnabrück-Halle vorstellte. Beim abwechslungsreichen, mehr als zweistündigen Programm wurde er von einer fantastischen Band begleitet.

Herman hantiert hinten an seiner Hose herum: “In Osnabrück wandert meine Unterhose immer nach oben”, kommentiert er seine Aktivität. Was anderen peinlich ist, handhabt der singende Holländer mit einer lässigen Nonchalance, die so gar nichts Schlüpfriges hat. Das Publikum im fast ausverkauften Europasaal der Osnabrück-Halle quittiert seinen Spruch mit herzhaftem Gelächter. Doch das befreiende Lachen ist den Zuschauern nicht während des gesamten Konzertes vergönnt. Herman van Veen ist ja nicht nur Komiker, sondern auch Poet und kritischer Geist. Daher schreitet der 74-jährige mit seinem Programm „Neue Saiten“ einmal mehr auf einem Grat zwischen lockerer Unterhaltung und Tiefsinnig-Nachdenklichem in Wort und Lied.

Deutschsprachiges Album

„Neue Saiten“ zieht van Veen auf, weil er sein neues, deutschsprachiges Album mit demselben Titel vorstellt. Doch nach einem herzlichen „Guten Abend“ zollt er erst einmal seiner Heimat Tribut und sing ein älteres Lied auf Holländisch: „Achterlangs“. Und sofort ist sie da, diese kräftige, modulationsfähige Stimme, die die Meisten von den Abenteuern der Waisenente Alfred Jodocus Kwak kennen. Ob nachdenkliche Liebesballade, Protestlied oder Rock´n´Roll-Interpretation, van Veen weiß, welche Vokalpatina ein Song braucht. Explizit aus dem Herzen spricht er sicherlich einigen Zuschauern mit einer Persiflage, die er mit dem Satz: „Wie schön könnte Oper sein, wenn da nicht gesungen würde“ einleitet. Ob Sopran, Tenor oder Chor, er karikiert den Kunstgesang in allen Lagen: „Er hat mich erstochen“, „Er hat sie erstochen“!

Mit ausdrucksstarker Mimik und kleinen Choreographien würzt er Text und Gesang. Außerdem lässt er seinen fantastischen Musikerkollegen während des Konzerts immer mal so viel Freiraum, wie sie brauchen, um das Publikum davon zu überzeugen, dass hier sehr einfühlsame und versierte Instrumentalisten und auch Vokalisten am Werk sind. Da brilliert Edith Leerkes mit virtuosen Tonkaskaden zwischen Klassik, Folk und Flamenco, Violinistin Jannemien Cnossen liefert sich rasante Duelle mit Herman, der bisweilen auch zur Geige greift. Wieke Garcia unterstützt das Klanggeschehen nicht nur mit Perkussion, sondern auch mit Harfe. Alle Frauen haben darüber hinaus schöne Stimmen, mit denen sie bisweilen Folksongs im Dreierpack verzieren. Und dann wäre da noch der Bassist Kees Dijkstra, der jüngste im Aufgebot, der wegen eines falsch platzierten Klatschens gleich einen erbosten Anschiss vom Chef riskiert. Die Hierarchie muss schließlich gewahrt bleiben. Zumindest als Inszenierung.

Denn eigentlich ist Herman van Veen ja ein lieber Bandleader, der sein Alter zum roten Faden durch das gesamte Programm macht. Egal, ob er in Erinnerungen an seine Kindheit und seine Eltern schwelgt, ob er schwarzhumorig darüber schwadroniert, dass die Hälfte seiner Fans aus ersten Tagen wohl mittlerweile zu Staub zerfallen ist, oder ob er nach einem freejazzigen Pianosolo schwungvoll eine Handvoll Töne in den Saal wirft, wodurch er es plötzlich im Rücken hat und von seiner hübschen Violinistin gestützt werden muss (natürlich nur, damit er sie alsbald anbaggern und abknutschen kann) – auf amüsant-charmante Art kokettiert er mit seinem Alter.

Wenn man sieht, mit welcher Freude, Intensität und Herzlichkeit er seine Lieder und Texte darbietet, dann glaubt man ihm wohl, dass die Musik und das Auftreten vor Publikum sein Lebensinhalt sind. Und sein Jungbrunnen.