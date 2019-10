Osnabrück. Es wäre eine Schande, wenn die Bahn sich als Staatskonzern nicht zu einem Umdenken bewegen ließe. Alle sind sich einig: Zum Schutz des Klimas muss der Flugverkehr reduziert und das Bahnfahren ausgebaut werden. Am einfachsten wäre das zwischen Osnabrück und Berlin. Die Hauptstadt lässt sich mit dem Zug in etwas mehr als drei Stunden erreichen. Wenn wegen des schlechten Bahnangebots eine neue Flugverbindung vom FMO nach Berlin geschaffen wird, dann läuft etwas gründlich schief. Ein Kommentar.

