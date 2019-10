Osnabrück. Der Osnabrücker Kommunikationsdienstleister KiKxxl hat zu seinem 20-jährigen Bestehen 20.020 Euro für das Hilfsprojekt „Madamfo Ghana“ an Komiker Atze Schröder übergeben, der zuvor einen umjubelten Auftritt hatte.

1.500 Kunden und Mitarbeiter waren in das Alando-Ballhaus gekommen, um das Jubiläum zu feiern. In einer von der Moderatorin Ruth Moschner geleiteten Talkshow berichtete Geschäftsführer Andreas Kremer von der Unternehmensgründung mit zwei Mitarbeitern, über die wichtige Ergänzung von Erden Yildirim in der Geschäftsleitung und über die Herausforderungen der Branche. Beide bedankten sich bei den Mitarbeitern sowie bei ihren Familien für die Unterstützung in den 20 Jahren, in denen das Unternehmen auf über 2.000 Mitarbeiter gewachsen ist.

„Das war schon manchmal eine harte Zeit, bei der die Familie oft zurückstecken musste“, erinnert sich Kremer. Beide Geschäftsführer würden wie ein altes Ehepaar wirken, so Moschner mit einem Augenzwinkern. „Ein Ehepaar, welches oft hart in der Sache diskutiert, sich aber nie streitet“, so Yildirim. Während der Talkrunde wurden auch die ersten beiden Mitarbeiter des Unternehmens geehrt.

KiKxxl ist weiter auf Wachstum aus. So soll im nächsten Jahr ein weiterer Standort in Recklinghausen eröffnet werden. Das Unternehmen unterhält Standorte in Bremen, Osnabrück, Bochum, Dortmund und Pristina (Kosovo).



Blau seit 1999

Der Abend stand unter dem Motto: Blau seit 1999. Damit sei "nicht unbedingt der Gemütszustand gemeint", sagte Kremer, sondern die Hausfarbe des Unternehmens. Blau war auch das Motto des weiteren Überraschungsgastes des Abends, Schlagersänger Heino, der mit dem Klassiker „Blau blau blüht der Enzian“ das Ballhaus zum „kochen“ brachte. Auch Commedian Atze Schröder brachte mit Nummern aus seinem Programm die Gäste zum Lachen. Im Anschluss überreichten die Geschäftsführer Andreas Kremer und Erden Yildirim einen Scheck in Höhe von 20.020 Euro an Atze Schröder, der Pate des Hilfsprojekte „Madamfo Ghana“ ist. Dieses Projekt befreit Kinder in Afrika aus der Sklaverei und gibt ihnen eine Perspektive für die Zukunft.