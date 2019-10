Osnabrück. Auf ein langes Leben und eine lange Tradition blicken die Stars und Akteure zurück, die uns im Frühjahr beehren.

Im nächsten Jahr wird Wolf Maahn 65 Jahre alt. Dementsprechend kann er auf eine lange Erfahrung zurückgreifen. Maahn spielte mit Bob Dylan, Bob Marley und Fleetwood Mac zusammen. Am 24. April wird er im Forum im Bielefeld auf seine lange Karriere schauen. Schon am 9. Februar ist er im Jovel in Münster. Da ist er auch noch 64 Jahre alt.

Hinter „Deutschland Tattoo“ verbirgt sich kein Tätowierer-Treffen, sondern traditionelle Dudelsack-Musik und spektakuläre Tänze. Am 25. April kommen im Gerry Weber Center in Halle international erfolgreiche Marching-Bands, farbenprächtige Uniformen und ausgefeilte Choreographien zusammen.

Das Leben von Anna Mae Bullock wird in der Show „Simply the Best“ erzählt. Unter diesem Namen wurde Tina Turner 1939 geboren. Ihre Welthits wie „Private Dancer“ oder „Nutbush City Limits“ gehören zur Show dazu. Zu sehen ist sie am 27. April in der Halle Münsterland in Münster und einen Tag später in der Emslandarena in Lingen.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.