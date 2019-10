Osnabrück. Die 17 Hippies wirken nicht wie eine Band, sondern eher wie ein bunt zusammen gewürfelte Zirkustruppe. Am Samstag, 19. Oktober, kommen die Berliner Musiker in den Osnabrücker Rosenhof, wo sie ihr aktuelles Album „Kirschenzeit“ vorstellen.

Vor 24 Jahren gründete sich die Band in Berlin. Woher der Name kam und was er bedeutet, ist bis heute nicht geklärt worden. Fakt ist, dass die Gruppe nicht 17 Mitglieder aufweist. Am Samstag stehen 13 Musiker auf der Bühne des Rosenhofs. Sie spielen eine Musik, die sich aus verschiedenen Stilen zusammensetzt – so wie ein Zirkus auch aus verschiedenen Artisten und Akrobaten besteht. Folk, Chansons, Jazz, Blues und Rock’n’Roll werden in einen Topf geworfen, kräftig umgerührt und mal mit einer melancholischen, mal mit einer fröhlichen Garnitur serviert.

Der Deutschlandfunk sagte über das aktuelle Album „Kirschenzeit“, es helfe gerade jetzt, wo so viele das Gefühl haben, dass die Zeiten sich radikal und schnell ändern. „Musik hilft, die Zukunft positiv zu gestalten“, hieß es weiter. Ein Konzert der 17 Hippies hilft vor allem dabei, eine schöne Zeit zu haben.

Das Konzert der 17 Hippies im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 32,80 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

