Authentisch und nah am Original spielt die Band Brit Floyd am Montag, 14. Oktober, die Musik von Pink Floyd in Osnabrück. Foto: David Munn

Osnabrück. Am 30. November 1979 wurde das Album „The Wall“ von Pink Floyd veröffentlicht. 40 Jahre später erinnert die Tribute-Band Brit Floyd an das epische Werk und spielt deren Songs neben anderen Klassikern am Montag, 14. Oktober, in der Osnabrückhalle.